La production de spectacle, "un monde d'entrepreneur"

publié le 08/02/2018 à 01:12

Passer de la vie de consultant à celle de saltimbanque et producteur. Un grand écart qu'a choisi de réaliser François Nicolas, dont la société Amaclio produit de nombreux spectacles dans des sites historiques. Citadelle de Carcassonne, Invalides, palais des papes en Avignon, Mont Saint-Michel… "C'est un monde d'entrepreneur en fait. Et je l'ai été par le passé, en montant une boîte de conseil en stratégie opérationnelle. Quand on est producteur, il faut être extrêmement rigoureux, avec des plans stratégiques sur le long terme et des plans financiers compliqués."



Le métier est dangereux pour les investisseurs. "On gagne peu d'argent mais quand on en perd, on en perd beaucoup", badine François Nicolas. Pour éviter ces dangers, le producteur doit penser les spectacles un à deux ans en amont. Dès le 12 juin, il lancera un nouveau spectacle aux Invalides en lien avec le centenaire de l'armistice de la Première guerre mondiale. Refait à neuf, des lasers sont désormais utilisés pour projeter des images. "Un spectacle comme ça représente un million et demi d'euros, que les producteurs n'ont pas. C'est un énorme pari, c'est la billetterie qui paye."

Afin de trouver d'autres financements, la société de production s'est également lancée dans l'événementiel en permettant à des entreprises de passer une soirée spectaculaire. "Cela nous permet de préfinancer le spectacle".