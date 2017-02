Cy-Clope aide les entreprises à mieux gérer les mégots de cigarettes

Pour récupérer les mégots de cigarettes, cette jeune pousse lyonnaise installe des cendriers un peu particuliers dans les entreprise et les gares.

par Virginie Garin , Loïc Farge publié le 07/02/2017 à 08:22

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Depuis lundi 6 février, à la gare de Lyon à Paris, six cendriers géants multicolores incitent les fumeurs à écraser leur clope. Le concept de Cy-Clope est d'abord d'inciter le fumeurs avec des cendriers design, qui les attirent. Dans les entreprises, où elle les installe, elle fait aussi de l'information : elle va expliquer aux employés à quoi vont servir leur mégots.



Les filtres en fibre de cellulose sont recyclés en pastique pour faire du mobilier de jardin. Le reste (les cendres, le papier et le tabac) est dépollué et transformé en compost. L'entreprise a été créée par deux étudiants lyonnais. Et ça marche.



Après un an de collecte, ils ont fait un constat intéressant. Ils ont compté les mégots par rapport au nombre de salariés. En moyenne 25% des employés fument entre quatre et cinq cigarettes par jour. Dans l'une des entreprises, par exemple, qui compte 1.000 salariés, 300.000 mégots sont récupérés par an.

130.000 cendriers géants installés en France

Il y a des entreprises où on fume plus que d'autres. Dans la communication et la finance, on fume beaucoup plus que dans les entreprises publiques. Dans les ministères ou aux Impôts, les cendriers se remplissent moins vite.



Cy-Clope a déjà installé 130.000 cendriers géants en France, qui sont vidés une fois par mois (chacun peut contenir 10.000 mégots). C'est un vrai geste écologique. Car avant dans les entreprises concernées, 80% de mégots se retrouvaient par terre. Or un seul mégot, avec tous ses composés toxiques, peut polluer à lui tout seul 500 litres d'eau et mettre plus de douze ans à disparaître dans la nature.