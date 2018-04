publié le 10/04/2018 à 00:25

Jean-Baptiste Giraud, d'Économie Matin, reçoit Eric Baseilhac, porte-parole du Leem (Les Entreprises du Médicament). "Le Leem, c'est la fédération qui représente l'ensemble de l'industrie pharmaceutique, qu'elle soit française ou internationale, sur le territoire", explique-t-il au micro de RTL. Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de l'usage des médicaments et on a découvert que les Français les utilisaient mal, à tel point qu'ils pouvaient devenir mortels On comptabilise 10.000 décès par an, directement ou indirectement attribués à un mauvais usage des médicaments.



"Il ne faut pas en déduire que le médicament tue", nuance le spécialiste, qui appuie sur le fait que ce qui est dangereux, c'est la façon dont les Français les utilisent : "10.000 morts par an, 130.000 hospitalisations. Et derrière ces deux chiffres, il y en a un troisième plus important encore. Toutes les études convergent pour nous dire que dans 50 à 60% des cas, ces accidents seraient évitables", explique Eric Baseilhac, qui souhaite alerter sur ce "fléau de santé publique".

Ainsi, l'ensemble des acteurs du médicament s'est rassemblé en un collectif, pour "monter un programme d'action pendant trois ans" pour "faire bouger les lignes" et "générer des économies pour la sécurité sociale", détaille-t-il.