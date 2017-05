Les grands groupes de luxe font toujours rêver les Français

publié le 18/05/2017 à 23:30

Pour la seconde année consécutive, le réseau social professionnel LinkedIn a réalisé le classement des entreprises dans lesquelles les Français souhaitent travailler. Parmi les critères retenus, le nombre de candidatures aux offres d'emploi et le nombre d'années passées par les salariés dans ces entreprises. Et ce sont les grands groupes de luxe qui se taillent la part du lion du classement.



On retrouve ainsi LVMH, Chanel, Richemont et Hermès aux cinq premières places. En très bonne place aussi, les grands réseaux bancaires BNP Paribas et Crédit agricole, et les fleurons industriels Bouygues et Total dans les 10 premières places. Mais plusieurs grosses start-up figurent au classement établi par LinkedIn - Critéo, Showroomprivé, et Venteprivé - figurent aussi dans le top 25 des entreprises chères au cœur des salariés.