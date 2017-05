Greenpeace accuse la France de renflouer EDF

publié le 18/05/2017 à 00:42

Greenpeace a déposé une plainte contre l'État français auprès de l'Union européenne. L'ONG environnementale estime qu'en participant à la recapitalisation d'EDF, la France se trouve dans l'illégalité. En effet, elle fausserait les règles européennes de la concurrence. Sur quatre milliards d'euros d'augmentation du capital du producteur et fournisseur d'électricité, trois milliards ont été souscrits par l'État, actionnaire très majoritaire.



Et comme l'Hexagone va percevoir ses dividendes en actions plutôt qu'en numéraire pendant trois ans, Greenpeace argue que l'État renfloue EDF à hauteur de près de sept milliards d'euros, sans garantie d'assainissement des finances de l'entreprise en contrepartie. Or pour l'ONG, cette aide servira pour l'essentiel à la construction des deux réacteurs EPR d'Hinkley Point, en Angleterre. Un projet qu'elle combat farouchement.