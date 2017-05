L'économie a créé 50.000 emplois au premier trimestre

publié le 13/05/2017 à 01:24

Près de 50.000 emplois nets ont été créés en France entre janvier et mars 2017, selon les estimations de l'Insee. Même si ce mouvement reste modéré, cela fait huit trimestres consécutifs que l'Hexagone enregistre une telle progression. Sur un an, le pays a créé près de 200.000 emplois supplémentaires et compte plus de 16 millions de postes, soit le plus haut niveau depuis la crise économique de 2008.



Cette hausse est permise par la bonne forme du secteur des services, principale locomotive de l'emploi privé, dont les effectifs augmentent depuis plus de trois ans. L'intérim, qui atteint quasiment son record de 2007, constitue également un moteur à cet élan. Dans l'industrie, la situation est en revanche moins florissante, à l'instar de la construction. Ces deux secteurs, dans lesquels le solde est légèrement négatifs, ne parviennent pas à redresser la barre.