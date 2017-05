publié le 16/05/2017 à 14:43

Entre le lac d'Annecy et celui du Bourget se trouve une entreprise de chaussures de running : Hoka One One. Dimanche 14 mai a eu lieu la course Be One, avec au choix, le semi-marathon ou le parcours découverte de 8 kilomètres. La marque Hoka One One est née à Annecy (Haute-Savoie) et est en train de faire exploser le marché du running, au point d'inquiéter les Nike, les Adidas, les Asics et autres.



Si son chiffre d'affaires n'atteignait qu'un million d'euros en 2011, il est désormais de 100 millions d'euros cinq ans plus tard. Pour la seule année 2016, Hoka a vendu 2 millions de pairs de chaussures. Une histoire qui va très vite. C'est par l'innovation que Hoka parvient à concurrencer les leaders du marché. Cette innovation on l'a doit à trois fondus de sport qui en dévalant la pente de l'Etna en Sicile de nuit, ont eu l'impression de voler et ont donc voulu retrouver cette sensation dans une chaussure. Et ils ont eu l'idée de créer une semelle surdimensionnée pour avoir un coussin sous le pied.

En 2008, Hoka voit donc le jour. Hoka signifie "voler sur terre" en maori. "Quand le prototype est arrivé, on est allé l'essayer dans les bois", raconte Christophe Aubonnet, responsable du laboratoire d'innovation de Hoka. En 2010, vient l'heure de la commercialisation en série et il y a trois ans la marque s'est fait racheter par un grand groupe américain : Deckers. Toutefois, le laboratoire d'innovation est resté à Annecy.