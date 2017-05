Les défaillances d’entreprises poursuivent leur recul en France

publié le 16/05/2017 à 00:49

Les défaillances d'entreprise ont enregistré une baisse de 7,5% sur les douze derniers mois, selon des statistiques de la Banque de France délivrées au mois de février. Cette décrue est particulièrement visible dans les secteurs de la construction et de l'industrie. Un phénomène très encourageant puisque dans ces deux domaines, les emplois disparaissent encore.



Un peu plus de 57.000 entreprises ont fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation sur cette période. Et cette baisse du nombre de sociétés en grande difficulté devrait se poursuivre. En effet, la Banque de France s'attend à un nouveau recul à la fin du mois de mars.

Deux branches professionnelles échappent toutefois à cette embellie. On peut observer une augmentation de 6% d'entreprises défaillantes dans l'agriculture, la sylviculture et la pêche. Dans une moindre mesure, les transports et l'entreposage sont également touchés.