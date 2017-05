Les Français boudent de plus en plus la charcuterie dans les grandes surfaces

publié le 10/05/2017 à 07:30

Les Français boudent de plus en plus la charcuterie vendue dans les grandes surfaces. Depuis deux ans, la consommation baisse régulièrement en France. Une baisse de 4% a été observée depuis le mois de janvier, "c'est beaucoup et c'est un changement de tendance très fort", explique Robert Volut, président de la Fédération française des industriels charcutiers, traiteurs et transformateurs de viande.



Les consommateurs ont changé de comportement depuis quelques temps, "il y a d'ailleurs une baisse générale de la consommation de viande, dans laquelle la charcuterie est concernée", affirme Robert Volut qui ajoute que le jambon a notamment été attaqué pour ses conservateurs. "Le fait également que l'on ait mis en garde contre le sel", n'a pas non plus aidé à favoriser la vente de la charcuterie.



Certains consommateurs vont également plus se tourner vers les charcuteries spécialisées que dans les grandes surfaces : "Les grandes surface nous demandent d'avoir une durée de vie très longue du produit, mais moi je n'ai pas du tout envie de mettre à mal le consommateur en ne mettant pas de conservateurs", conclut le président de la FICT.