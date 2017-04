Deux enseignes rappellent des lots de framboises provoquant la gastro-entérite

publié le 10/04/2017 à 18:14

Derrière leur belle couleur rose se cache peut-être un norovirus. Ce groupe de virus, à l'origine de la gastro-entérite, a été détecté sur deux lots de framboises surgelées distribués par les enseignes Thiriet et Leader Price, qui rappellent par conséquent leurs produits en magasin. Sans risques majeurs, les lots concernés, L6218 et L6198, peuvent toutefois provoquer une incommodante gastro-entérite.



Les framboises présentes dans ces lots ont pu être contaminées en raison d'un contact avec une personne porteuse du norovirus. Les deux enseignes concernées invitent les personnes les plus vulnérables - femmes enceintes, personnes âgées ou immunodéprimées, enfants en bas âge - à la plus grande vigilance. En cas d'ingestion, il est recommandé de se rendre chez un médecin généraliste et de signaler la consommation de ces fruits.

Les consommateurs en possession de ces lots sont invités à les détruire ou à les rapporter en point de vente. Rapportées en magasin, les framboises impropres à la consommation seront remboursées à leur acheteur, comme l'assurent les enseignes Thiriet et Leader Price dans leurs communiqués dédiés.