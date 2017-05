Les Français plébiscitent les œufs bio et Label Rouge et obligent la production à s'adapter

publié le 03/05/2017 à 16:57

Les Français raffolent des œufs. Ils en ont mangé plus de 14 milliards en 2016, selon les derniers chiffres fournis par l'Interprofession des œufs français. S'ils en mangent beaucoup, ils accordent également une attention toute particulière à la qualité du produit. Les œufs bio et Label Rouge sont privilégiés, ce qui oblige notre production à se réadapter





Les ventes d'œufs bio ont augmenté de 13% en un an, 9% pour les œufs de plein air ! Résultat, la moitié des œufs achetés viennent désormais de ces élevages dits alternatifs. Et pourtant, 70% de la production dépend de poules élevées en cage, autrement dit le marché n'est plus vraiment adapté aux nouvelles attentes des Français. L'interprofession des œufs doit donc réagir.

"On a décidé de mettre un coup d'accélérateur sur le développement de ces productions bio et plein air. On s'est fixé un objectif : faire passer la production de 50% d'offre alternative et ceci à horizon 2022. C'est un très très gros challenge, un très gros effort que l'on demande à la filière. On estime aujourd'hui à près de 500 millions d'euros sur les cinq ans à venir d'investissement", explique Philippe Juvin, président de l'Interprofession de l'œuf.

S'adapter pour éviter les importations

Un effort important pour les éleveurs qui ont déjà dû investir récemment pour se mettre aux nouvelles normes européennes. Mais un effort nécessaire, car sinon il y aura des ruptures d'approvisionnement dans les rayons, prévient l'Inteprofession, mais aussi l'explosion des importations.



Pour rappel, sur la coquille, si le premier chiffre, est un 3, la poule était en cage, si c'est un 2 elle a été élevée au sol, si c'est un 1 l'élevage a eu lieu en plein air, et si c'est un zéro, ce sont des œufs bios.