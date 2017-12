Diam met la cosmétique en valeur

publié le 22/12/2017 à 23:52

Si le nom de la société Diam n'est que peu connu, ses services touchent des dizaines de millions de consommateurs dans le monde entier. Diam International est en effet le leader mondial du design, de la conception et de la fabrication de mobiliers et de présentoirs de publicité sur le lieu de vente dans le domaine de la cosmétique. "Quand vous visitez le Guerlain des Champs-Élysées ou que vous allez dans un quartier à Shanghai où vous achetez du Maybelline en supermarché, la mise en valeur du produit, c'est nous", explique Michel Vaissaire.



75% du chiffre d'affaires de Diam International, qui tourne autour de 320 millions d'euros annuels, est réalisé à l'étranger. Michel Vaissaire explique que les leaders mondiaux de ce secteur, comme LVMH ou L'Oréal, sont des entreprises françaises et permettent à Diam de profiter de cette situation. "On a ouvert en moyenne deux usines par an dans le monde, on est les seuls à avoir fait ça dans ce métier", poursuit le PDG de la société.

"À partir du moment où le consommateur va entrer dans le point de vente, il faut qu'il vive un instant efficace et agréable", explique Michel Vaissaire pour résumer l'objectif principal de son entreprise. Cette immersion pour le consommateur peut s'incarner dans des écrans diffusant des démonstrations, dans les odeurs ou le toucher. "Nous avons 80 designers au sein de l'entreprise", ajoute-t-il, mettant l'accent sur le besoin pour certaines marques de déléguer cet aspect de la commercialisation à une société comme Diam, qui leur permet d'être plus rapides et plus efficaces.