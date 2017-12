publié le 28/12/2017 à 12:32

Les boissons light seraient-elles plus nocives que les boissons sucrées ? C'est ce que suggère une étude publiée cette semaine dans la revue américaine Obesity Facts. Selon les chercheurs, la consommation de sodas contenant de l'aspartame - ou d'autres édulcorants - est associée à l'obésité et au surpoids, chez les enfants comme chez les adultes.



Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont analysé 30 études menées sur dix ans, publiées entre 2013 et 2015 et qui n'ont pas été financées par l'industrie agro-alimentaire.

Ces études, faites auprès de 245.000 adultes et enfants à travers le monde, établissent dans leur quasi-majorité un lien entre l'augmentation de la corpulence et la consommation de ces boissons. "Ces breuvages apportent en moyenne 114 kilocalories supplémentaires par jour et sont la principale source de sucres ajoutés", écrivent les chercheurs.

Une sensation de faim accrue ?

Si le lien est établi, les causes sont encore inconnues et l'étude soulève plusieurs hypothèses.



La première voudrait que les édulcorants présents dans ces boissons, aspartame ou sucralose, augmentent la sensation de faim et donc le grignotage, avec une plus forte envie de produits gras et sucrés. Une autre hypothèse veut que ces boissons perturbent le microbiote intestinal et favorisent l'apparition d'un diabète.



Les chercheurs tirent la sonnette d'alarme sur la situation puisque les Nations Unies estiment que 42 millions d'enfants sont en surpoids, soit 10 millions de plus qu'il y a dix ans. La seule solution est donc de limiter la consommation de ces boissons par une augmentation du prix ou à l'instauration d'une taxe soda.