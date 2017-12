Valeo, un grand groupe qui veut aller vite

publié le 22/12/2017 à 00:12

Le groupe Valeo, connu principalement pour ses accessoires automobiles, a évolué au fil des années et commercialise actuellement de nombreux produits qui n'existaient pas dans ses catalogues il y a seulement trois ans. "On bat année après année des records de prises de commandes", explique Jacques Aschenbroich, qui ajoute que la presque totalité des produits fabriqués par le groupe aujourd'hui n'existaient pas au moment de son entrée dans la société, il y a 8 ans.



Valeo se distingue en particulier sur des secteurs comme celui des véhicules électriques ou celui des véhicules autonomes, avec les capteurs de mouvement. "On fait partie des très grosses entreprises françaises, mais il faut que l'on garde cet esprit conquérant", confie le PDG de Valeo. "Ce qui fait la différence aujourd'hui dans les entreprises, ce n'est pas seulement la technologie ou la localisation géographique, mais la vitesse d'exécution et de décision", ajoute-t-il.

"Ce qui est incroyable dans le monde des start-up, c'est qu'il veulent conquérir le monde, ce qui est notre cas. On veut aller vite, ce qui différencie Valeo de nos concurrents, c'est notre vitesse. Il faut qu'on garde cette vitesse et un esprit de pionnier", répète Jacques Aschenbroich. En ce qui concerne l'arrivée dans nos rues des voitures autonomes, il juge qu'elles sont déjà là, puisque des expériences ont déjà lieu sur des véhicules navettes dans certaines villes. Il ajoute que "vous pouvez déjà déléguer une partie de la conduite à l'ordinateur de votre voiture", même sur un modèle classique.