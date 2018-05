publié le 17/05/2018 à 10:15

Cela fait des semaines maintenant que la CGT tente d'amorcer la convergence des luttes. SNCF, Air France, Fonction publique, étudiants : le syndicat veut additionner les mécontentements et devenir l'opposant numéro un à Emmanuel Macron.



Une mayonnaise qui ne prend pas. Même si la grève à la SNCF est importante. Même s'il y a des mouvements revendicatifs catégoriels ça et là. Alors c'est vrai qu'il s'est passé ces derniers jours un changement de ton au sein de l'organisation syndicale.

Jusqu'à présent, Philippe Martinez avait toujours refusé de participer à une journée d'action avec la France Insoumise. D'ailleurs, depuis la charte d'Amiens de 1906, la CGT se veut indépendante. Mercredi 16 mai, après le vote massif des fédérations pour bouger les lignes, le secrétaire général a dit "On y va !". Ce sera donc le cas le 26 mai prochain. La CGT qui n'avait jamais appelé les travailleurs à manifester un samedi ! Mais voilà, elle ne veut plus être solitaire.

Nombre d'adhérents en baisse

Le nombre des adhérents cgétistes est en baisse. On compte 664.350 personnes encartées. Le chiffre diminue régulièrement depuis la fin de mandat du charismatique Bernard Thibault. Le départ précipité de Thierry Lepaon et l'arrivée non moins précipitée de Philippe Martinez y sont pour beaucoup.



Philippe Martinez parie sur un syndicalisme de rupture et de grève, plus idéologique. Il vise les élections professionnelles qui s'annoncent à la fin de l'année à la SNCF et dans la Fonction publique. Face à la CGT et à SUD, il y aura les deux syndicats réformateurs : l'Unsa et la CFDT, qui jeudi révisait le nombre de ses adhérents également à la baisse. Place donc, à la CGT, à une stratégie de guérilla !