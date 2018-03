publié le 29/07/2016 à 00:11

L'ex-leader de la CGT Thierry Lepaon, poussé à la démission en 2015 après un scandale sur son train de vie, a été missionné par Manuel Valls pour "préfigurer" la future Agence de la langue française pour la cohésion sociale. "Le Premier ministre a désigné Thierry Lepaon, très investi sur le sujet depuis plus de 20 ans, pour mener à bien cette mission de préfiguration" de la nouvelle agence, qui devra remplacer au 1er janvier 2017 l'actuelle Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI), a annoncé Ericka Bareigts, secrétaire d'État à l'Égalité réelle.



"Cette agence traitera les questions liées à l'illettrisme et à l'amélioration de la maîtrise de la langue, dans l'Hexagone et les Outre-mer", développe Ericka Bareigts, dans un communiqué daté du 27 juillet. La secrétaire d'État justifie la création d'une nouvelle agence par la nécessité de "franchir une nouvelle étape dans la coordination des acteurs et des dispositifs mobilisés pour la maîtrise de la langue française".

Un départ houleux

Successeur de Bernard Thibault à la tête de la CGT en 2013, Thierry Lepaon avait dû quitter son poste de secrétaire général du syndicat en janvier 2015 après des révélations sur le coût exorbitant des travaux réalisés dans son bureau et son appartement de fonction, ainsi que sur le versement d'indemnités de départ de son ancien poste à la CGT Basse-Normandie. L'épisode avait provoqué une crise au sein du premier syndicat français et avait conduit à l'arrivée à sa tête de Philippe Martinez.

Dans un livre publié en septembre 2015, Thierry Lepaon insistait sur son intérêt pour le combat contre l'illettrisme, un sujet sur lequel il souhaitait "travailler plus". En 1996, dans de précédentes fonctions, l'ancien salarié de Moulinex, aujourd'hui âgé de 56 ans, avait rédigé un rapport sur le sujet. En France, près de six millions de personnes rencontrent des difficultés dans la maîtrise du français, dont trois millions de personnes confrontées à l'illettrisme, a rappelé Ericka Bareigts.