Banques françaises : silence, on délocalise !

publié le 10/05/2017 à 07:22

La fermeture de Whirlpool a été clairement un des temps forts de la présidentielle. Les délocalisations concernant les services ne mobilisent, elles, ni les médias ni les politiques. Elles sont pourtant de plus en plus fréquentes. Probablement pas parce qu'on n'y brûle pas les ordinateurs sur des parkings autour de braseros - il n'y a donc pas de bonnes images pour les bonnes infos. Il y a donc peu de politiques à leur chevet.



Pourtant les services délocalisent, et ils le font beaucoup, dans le silence. Ces activités qui occupent les deux-tiers des salariés français ont des transferts de postes nombreux. Grandes banques, assureurs, sociétés de service informatique ou d'audit recherchent le grand large, là où les coûts salariaux et l'infrastructure sont les plus bas. À l'exemple de BNP Paribas qui va prochainement délocaliser encore 150 emplois d'informaticiens au Maroc.