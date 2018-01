Le cours du pétrole a augmenté de 20% en trois mois, sans parler des taxes

publié le 15/01/2018 à 09:29

Sur les taxes, on sait tous à quoi s'en tenir. En revanche sur le pétrole, on oublie un peu qu'il a, lui aussi, augmenté de 20% en un trimestre. À 70 dollars le baril, il est à son plus haut niveau depuis 2014. Cet emballement est le résultat de décisions disparates au départ, et qui aujourd'hui convergent.



D'abord, c'est la conséquence de la stratégie de l'Opep et de la Russie de limiter la production pour peser sur les prix. L'opération, lancée en novembre, porte ses fruits actuellement. Il y a ensuite les menaces de Donald Trump contre l'Iran, qui font craindre de nouvelles tensions sur le marché de l'énergie. D'autant que la diplomatie tapageusement agressive du président américain ne rassure pas les opérateurs.

Enfin, le décalage entre le retour de la croissance à travers le monde et les deux premiers points durcit le rapport entre l'offre et la demande. Il pousse donc à la hausse.

Les énergies vertes, un bouclier

Peut-on craindre un nouvel emballement ? Sauf coup de grisou politique ou militaire, les hausses actuelles ne devraient pas, selon les experts, dépasser des seuils insupportables.



Le relâchement environnemental aux États-Unis, qui active la production de pétrole de schistes (il y a déjà 742 puits en action, contre 320 il y a quatre ans), devrait même nous prévenir contre les niveaux fous, au-dessus des 100 dollars le baril, que nous avons connus en 2013. Par ailleurs, la compétitivité des énergies renouvelables impose une nouvelle prudence aux producteurs et aux spéculateurs.



L'offre de renouvelables est une alternative de plus en plus sérieuse. C'est très simple : selon l'Agence internationale des énergies renouvelables, le mégawattheure d'éolien ou de solaire évolue, selon les technologies et les lieux, entre 30 et 100 dollars. À l'heure actuel, ceux des énergies fossiles, pétrole et gaz oscillent entre 50 et 150 dollars.



Nous aurons bien sûr toujours besoin de pétrole et de gaz. Mais les énergies vertes ont accroître leur part du gâteau énergétique. C'est un bouclier contre toute dérive insupportable des prix.

- La valse des étiquettes a été limitée à 1% en 2017. La Banque de France prévoit 1,4% d'inflation pour cette année.



- Le marché du jouet traditionnel est en léger recul, victime des jeux vidéo.

13/20 à Augustin de Romanet. Paris Aéroport, qu'il préside, a pour la première fois passé la barre des 100 millions de passagers en 2017.