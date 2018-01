publié le 10/01/2018 à 09:24

L'annonce des contrats en Chine n'y changera probablement rien. Notre situation est désormais effarante : plus de 64 milliards d'euros de déficit commercial prévus pour 2017. De l'autre côté du Rhin, nos voisins allemands vont afficher un solde positif de 250 milliards. C'est ce qui sépare une économie qui dispose de la sécurité financière (qui permet une vision à long terme de la gestion) du sauve-qui-peut à laquelle nous sommes soumis.



Nous faisions jeu égal avec l'Allemagne il y a encore quinze ans. Depuis, en dépit du CICE, du pacte de responsabilité et d'un allègement global de 40 milliards des charges sur nos entreprises, le différentiel ne cesse de se creuser.

Le diagnostic est désormais connu. La France souffre, selon l'analyse économique, d'un problème d'offre plutôt que de demande. Nos productions, à l'exception de la pharmacie, du luxe, de l'aéronautique et un peu de l'automobile et des chantiers navals, ne sont pas à la hauteur des attentes des clients internationaux.

Nous ne sommes pas au niveau en technologie. Nous ne sommes pas au niveau, globalement, en qualité. Et trop souvent nous sommes insuffisants en service après-vente. Pis encore, chaque relance de la consommation des ménages ou de l'investissement des entreprise se traduit par une hausse des importations.



C'est une situation qui interdit toute remontada économique profonde. Car plus nous consommons, plus nous affaiblissons la croissance, et donc l'emploi.

