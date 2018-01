Emploi : les ruptures conventionnelles collectives vers un train d'enfer

et Loïc Farge

publié le 09/01/2018 à 09:15

Le train est lancé. C'est Pimkie, une entreprise de prêt à porter du groupe Mulliez en difficulté depuis 2015 qui devrait inaugurer ce niveau dispositif. Ce sont 208 de ses 1.900 salariés qui sont directement concernés. PSA pourrait embrayer avec un plan éclair. On dit qu'il serait négocié en une journée et qu'il devrait affecter les salariés des services dit "support", comme la comptabilité, la communication, le commercial ou le juridique. Les syndicats annoncent déjà de futurs RCC à la Société Générale ou dans le magazine Les Inrocks.



Pourquoi cette précipitation vers des ruptures conventionnelles collectives ? Pour l'entreprise, la RCC dispose de plusieurs atouts. Elle permet de solliciter des départs volontaires. Là, les seniors sont particulièrement concernés. Elle n'a plus à justifier ensuite d'éventuelles difficultés économiques.

Tout aussi important, l'employeur peut recruter de renouveaux collaborateurs sur les postes vacants. Ces trois éléments clés rendent cette procédure moins aléatoire et beaucoup contraignante qu'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) qui était jusqu'ici incontournable.