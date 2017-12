publié le 21/12/2017 à 23:18

Cette fois, Lactalis fait revenir tous ses produits infantiles en urgence. Ces produits sont tous fabriqués dans une seule et même usine en Mayenne. Ils sont soupçonnés d'être contaminés par la salmonnelle, une bactérie qui peut provoquer fièvre et diarrhée chez les tout petits. Certains parents ont porté plainte. Et ils ne sont pas seuls puisque l'association de consommateurs UFC-Que Choisir attaque également la marque en justice pour "tromperie".



"Cette plainte est le prolongement d'un feuilleton qui connait maintenant un nouveau rebondissement, puisqu'on a des milliers de tonnes de produits concernés par ce scandale alimentaire," explique Cédric Musso, directeur de l'action politique de l'association UFC-Que choisir.



Le responsable souligne la volonté de l'association que "toute la lumière soit faite sur cette affaire et que les responsabilités soient mises à jour, car les consommateurs font part de leur inquiétude." Ce dernier fait notamment référence aux œufs contaminés au fipronil cet été.

"On ne peut pas continuer comme ça, d'avancer aveuglément vers le prochain scandale." Cédric Musso souligne par ailleurs le risque qu'un jour, un scandale alimentaire pourrait avoir un impact sanitaire dramatique "si on ne met pas les garde-fous en place". Un avertissement, alors que les États généraux de l'Alimentation touchent à leur fin.