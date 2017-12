Toutes les astuces pour ne plus se faire avoir par l'agroalimentaire

publié le 12/12/2017 à 07:00

Promotions illusoires (paquets finalement plus chers que ceux vendus à l'unité), quantités de produit diminuées (même prix pour 180g au lieu de 200g), recettes modifiées (aliments nobles remplacés par du bas de gamme), fausses appellations... : tout est bon pour nous faire consommer toujours plus. Et si nous ne sommes pas attentifs à ce que l'on nous vend, c'est notre porte-monnaie qui en paye le prix sans que l'on s'en rende compte. Ces entourloupes sont-elles fréquentes ? Est-ce légal ? Comment ne plus se faire piéger ?







Invitées

- Mégane Ghorbani : responsable de campagnes chez Foodwatch

- Bénédicte Aubry : rédactrice en chef adjointe de Serengo, partenaire de l'émission



