La Peugeot 3008 élue voiture de l'année 2017

publié le 07/03/2017 à 06:42

Et de deux ! Après avoir décroché la palme du public, avec notre prix RTL-Auto Plus lors du dernier Mondial de Paris, cette fois-ci c'est au tour de la presse européenne de saluer le SUV "made in France" de Peugeot. Et franchement c'est mérité, tant cette voiture est une réussite. Aussi bien sur la qualité des matériaux que sur l'élégance et le côté pratique. Le 3008 est hyper bien équipé et un plaisir de conduite hors pair.



D'ailleurs, ce n'est pas un hasard s'il fait un carton en concession. C'est même exceptionnel, puisque quatre mois seulement après son lancement, il enregistre déjà 100.00 commandes (dans 80% des cas, en finition supérieure haut de gamme). C'est aussi une bonne nouvelle pour l'usine de Sochaux, où il est produit.

Chaque jour, il en sort près de 750. Et la cadence va s'accélérer après la mise en place d’une équipe de nuit début mai. La production quotidienne devrait dépasser largement le millier d'unités.

Sur le podium, on trouve à la deuxième place la belle et racée Alfa Romeo Giulia, puis le Mercedes Classe E. La Citroën C3 se classe, elle, quatrième. Peugeot avait déjà remporté le prix en 2014, avec sa 308, ce qui avait fait bondir les ventes de 20%. Mais cette fois-ci c'est la première fois qu'un SUV est récompensé. Ces 4x4 urbains représentent désormais un quart des ventes.



Dernier point : savez-vous qui avait gagné l'an dernier ? Une certaine Opel Astra ! Opel qui désormais appartient à PSA.