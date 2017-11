publié le 20/11/2017 à 07:26

Les robots vont-ils prendre nos postes ? Après avoir remplacé la force physique, les nouveaux robots remplacent les capacités d'analyse. Les dernières machines capables d'apprentissage profond menacent désormais des millions d'emplois. Le cabinet conseil McKinsey évalue déjà l'hécatombe à 7 millions de jobs aux États-Unis dans les trois années qui viennent. Ces craintes, qui ont émergé chez nous durant la dernière campagne présidentielle (avec notamment le concept de "revenu universel"), sont relayées maintenant en Californie par de nombreux pionniers des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle.



Le scénario selon lequel nous allons basculer d’un marché de l’emploi à un cimetière du travail doit être relativisé. Quelques certitudes demeurent. La première : nous allons continuer à être des acteurs économiques et sociaux incontournables. L'intelligence artificielle, qui s'éduque elle-même, ne peut en réalité le faire que si on lui fournit des données indispensables à ses progrès. La deuxième : la robotisation, même très sophistiquée, exige contrôle et entretien. Enfin - c'est ce qui rassure un peu -, 85% des emplois à pouvoir en 2030 (ceux de la génération qui est au lycée aujourd'hui) n'existent pas encore. Des experts évaluent à 20 millions les postes qui seront créés par ces nouveaux métiers.