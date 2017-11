Alerte rouge sur la retraite complémentaire des cadres

et Loïc Farge

publié le 16/11/2017

Les cadres ont peur d'être les dindons de la future architecture de nos retraites complémentaires. Aujourd'hui, en échange des cotisations, les salariés du privé reçoivent des points qui, lors de la prise de leur retraite, sont multipliés par la valeur du jour de ces points. Exemple : si vous avez accumulé 1.000 points d'une valeur unitaire de 1 euro, votre complément de retraite de la Sécurité sociale sera de 1.000 euros par mois. C'est une somme qui est actée et garantie à vie.



Le mariage de l'Agirc (la caisse des cadres) et de l'Arrco (qui recouvre l'ensemble des salariés du privé) veut convertir l'ensemble de ces points-retraite acquis dans les deux régimes dans une complémentaire unique. Théoriquement, il n'y aura donc plus qu'un seul guichet au 1er janvier 2019. Cette opération concernera aussi les pensionnés actuels, qui verront leur stock de points converti.