Un assureur prend la tête de la Caisse des dépôts

publié le 17/11/2017 à 07:17

La plus puissante des institutions financières de la République va être confiée à un assureur diplômé d'HEC, Éric Lombard. Deux siècles de pouvoir et de puissance qui échappent à la haute fonction publique. Le bon côté de ce virage historique, c'est que le futur directeur général aura les mains libres dans l'organisation et la gestion de la Caisse. Une liberté qui est statutaire, et dont il va probablement profiter à plein. Mais cette nomination, qui doit être confirmée par l'Assemblée nationale, est d'abord et avant tout un pion dans la stratégie du Président Macron. Éric Lombard sera l’exécuteur de son schéma de clarification et d'optimisation de cet outil financier unique en Europe.



Quelles sont les objectifs de l'Élysée ? Dans un premier temps, il s'agit de faire le ménage, en brisant au passage les chapelles et baronnies d'une institution qui est à la fois surpuissante et impotente. La mission fondatrice de la Caisse, c'est de protéger l'épargne des Français. C'est elle qui garantit nos Livrets A. C'est elle qui est le pilier historique du logement social. C'est elle qui gère des caisses de retraites ou les fonds des notaires.

Investissements parfois insolites

À ces métiers traditionnels se sont ajoutés, au fil du temps et au gré des modes, des participations dans la quasi-totalité des grands secteurs économique : tourisme, les assurances, le logement, le transport, les nouvelles technologies... Des investissements souvent éclairés, parfois insolites, voire difficiles à justifier, comme cette incursion dans une chaîne de fast-food. Le seul point commun de cette stratégie d'investissement, c'est qu'au fil des alternances elle n'a jamais eu de ligne bien définie.





La Caisse ne va-t-elle pas être fragilisée à terme ? C’est un risque. Dynamiser la machine s’impose. Mais briser l'outil serait maladroit. La Caisse des dépôts reste un levier incontournable pour protéger notre épargne et assumer des dépenses d’intérêt général peu rentables.