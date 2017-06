et AFP

publié le 12/06/2017 à 08:12

Un mois après l'élection présidentielle, les Français étaient à nouveau appelés aux urnes dimanche 11 juin. Les 47 millions d'électeurs étaient appelés à voter pour désigner les 577 députés qui constituent l'Assemblée nationale.



Comme pour la présidentielle, 50.000 policiers et gendarmes ont été mobilisés dimanche et le seront le 18 juin, pour le second tour, dans le cadre d'un dispositif sécuritaire renforcé sur fond de menace terroriste, selon le ministère de l'Intérieur.

Dans le Tarn-et-Garonne, Sylvia Pinel, ancienne ministre du Logement de François Hollande et présidente du Parti Radical de Gauche est arrivée en tête dans la deuxième circonscription. Dans la première, c'est le candidat REM qui a remporté le plus de suffrages.



Découvrez les résultats dans le département du Tarn-et-Garonne (82), circonscription par circonscription :



1ère circonscription



Valerie Rabault (PS) : 8.892 voix 18,75% ballotage

Richard Blanco (EXG) : 293 voix 0,62%

Thierry Deville (LR) : 7.481 voix 15,77%

Guillaume Arnaud (EELV) : 1.112 voix 2,34%

Sandy Riviere (ECO) : 298 voix 0,63%

Thierry Viallon (FN) : 8.114 voix 17,11%

Rodolphe Portoles (PCF) : 1.155 voix 2,44%

Pierre Mardegan (REM) : 13.802 voix 29,10% ballotage

Alexia Salgues (DIV) : 265 voix 0,56%

Martine Baudoz (DLF) : 673 voix 1,42%

Marie Nadal (LFI) : 5.348 voix 11,27%



2ème circonscription



Kévin Fermine (DIV) : 21 voix 0,05%

Frédéric Jean-Avallone (DVD) : 508 voix 1,11%

Ivan Jacquemard (LFI) : 6.295 voix 13,81%

Mathieu Albugues (LR) : 8.594 voix 18,85%

Pierre Verdier (EXD) : 877 voix 1,92%

Françoise Tardin (PCF) : 990 voix 2,17%

Anne Bourguignon (EXG) : 297 voix 0,65%

Elodie Montemont (DIV) : 433 voix 0,95%

Cédric Levieux (DIV) : 338 voix 0,74%

Romain Lopez (FN) : 9.838 voix 21,58% ballotage

Dominique Parcellier (EELV) : 1.657 voix 3,63%

Thierry Hamelin (DVG) : 2.749 voix 6,03%

Véronique Hoarau (ECO) : 551 voix 1,21%

Sylvia Pinel (PRG) : 12.440 voix 27,29% ballotage