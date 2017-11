Wheeliz : la location de voitures pour personnes en fauteuil roulant

publié le 14/11/2017 à 02:13

Il n'est pas toujours simple pour les personnes en fauteuil roulant de se déplacer. C'est pour cela que Charlotte de Vilmorin a créé Wheeliz, une start-up de location entre particuliers de voitures adaptées aux personnes handicapées. "Ce n'est pas simple tous les jours. Il n'y a pas beaucoup de solutions, malheureusement, qui existent quand on est en fauteuil et que l'on a besoin de se déplacer et le meilleur moyen ça reste encore souvent la voiture aménagée", explique Charlotte de Vilmorin à Jean-Baptiste Giraud d'économiematin.fr. Sauf qu'il n'existe pas beaucoup de voitures aménagées : seulement 100.000 dans toute la France, pour 400.000 personnes en fauteuil roulant dans le pays.



C'est une expérience personnelle qui a donné l'idée à la jeune femme, handicapée à cause d'une maladie génétique, de créer ce site en mai 2015. Alors qu'elle devait se rendre depuis Paris à un mariage dans le Sud, elle a dû se résoudre à ne pas y aller, faute de moyens de transport adaptés. "Je me suis dit, c'est trop bête, il y a forcément quelqu'un dans la région qui est en fauteuil et qui a une voiture aménagée, qui ne s'en sert pas ce week-end et qui pourrait me la prêter ou me la louer".

"On entendait déjà beaucoup parler d'économie collaborative, de location de voitures entre particuliers, mais rien n'existait pour les personnes en fauteuil roulant, alors que c'est là qu'il y a un besoin urgent". Wheeliz était né. "Je me suis dit qu'en mutualisant ce parc de 100.000 voitures, on permettrait à toutes les personnes handicapées ou âgées en fauteuil de se déplacer partout en France et pour beaucoup moins cher qu'en agence de location, parce que c'est un système collaboratif".

> Wheeliz - Qu'est-ce que c'est ?