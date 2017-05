Homeloop veut lancer la vente immobilière express

et La rédaction numérique de RTL

publié le 02/05/2017 à 02:51

Vendre son logement aussi rapidement qu’on vend une voiture : c’est l’ambition de Homeloop, la start-up de Aurélien Gouttefarde. Cette entreprise s’engage à fournir "une offre ferme de rachat d’un appartement ou d’une maison sous 48h", selon les mots de son créateur. "Pour vendre ma voiture, ça a été assez rapide", explique Aurélien Gouttefarde, "j’ai rempli un formulaire, obtenu une estimation en quelques minutes et 24h plus tard ma voiture était vendue”"



"Avec l’appartement, il y avait deux questions fondamentales auxquelles je n’avais pas de réponse, c'était : à quel prix je le vends, et en combien de temps ?", poursuit-il. C’est pourquoi il a donc décidé de lancer sa start-up. Le prix proposé par Homeloop aux particuliers qui désirent vendre leur bien est calculé par un algorithme, puis corrigé par l’appréciation de l’expert immobilier de la start-up.

"La nouveauté, c’est que c’est nous qui achetons, vous ne venez pas chercher une estimation chez nous mais une offre d’achat", souligne Aurélien Gouttefarde. Homeloop a pour le moment acquis une dizaine de biens à Paris et en proche banlieue, et en a vendu cinq depuis juin 2016. Mais la start-up a pour ambition de s’implanter dans plusieurs grandes villes de province sous peu.