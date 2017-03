WeHost facilite la location de biens immobiliers sur Airbnb

publié le 15/03/2017 à 01:32

Le site WeHost propose aux détenteurs d'une maison ou d'un appartement de louer leur bien sur Airbnb tout en étant accompagnés par des professionnels. "On accompagne les propriétaires qui partent en vacances ou en déplacement professionnel, dans leurs locations de courtes durées. Donc on les aide de A à Z, c'est à dire sur la partie Airbnb, donc création et gestion de l'annonce, jusqu'à la partie intendance", explique Romain Bellet, un des cofondateurs de WeHost.



"On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec ces propriétaires qui avaient un besoin réel d'être accompagnés et surtout assistés lorsqu'ils sont hors de Paris, par exemple, pour accueillir les gens", ajoute le jeune homme.

Dans le détail, WeHost propose à ses clients d'être "vraiment le substitut d'eux-mêmes sur leur appartement. Donc on a vraiment à cœur l'hospitalité, c'est vraiment important pour nous. C'est accueillir les voyageurs comme si c'était notre propre appartement, notre propre maison. Donc on les accompagne sur la gestion du linge, la gestion du ménage, avec une qualité digne de leur appartement, pour qu'il y ait la meilleure note possible, le meilleur commentaire" sur Airbnb, détaille Romain Bellet.