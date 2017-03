Les Français se ruent sur les crédits immobiliers

publié le 07/03/2017 à 23:09

L’économie française se porterait-elle un peu mieux ? Un nouveau signe encourageant est en tout cas à signaler avec la hausse des crédits immobiliers. Les montants empruntés ont dépassé les 37 milliards d'euros en janvier, "du jamais-vu" selon la Banque de France. C'est non seulement un nouveau record historique, mais c'est aussi une incroyable accélération : les emprunteurs profitent de taux très bas, de peur de les voir repartir à la hausse.





Et c'est vrai qu'en trois mois, les banques viennent d'effacer 6 mois de baisse des taux. Ils sont remontés à leur niveau du mois d'août dernier : 1,49% en moyenne, hors assurance. C'est deux fois plus bas qu'en 2014, et même trois fois plus bas qu'en 2008. Mais les économistes conseillent d'en profiter, car l'incertitude de l'élection présidentielle, le rebond de l'inflation, et les nouvelles règles régissant l'assurance emprunteur pourraient propulser les taux de crédits à des niveaux bien plus élevée d'ici la fin de l'année.