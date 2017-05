Grisbee : le coach financier en ligne

publié le 11/05/2017 à 00:29

Grisbee, c'est un coach financier en ligne. Le site propose de calculer sa future retraite, savoir si l'on peux placer de l'argent dans une assurance vie...tout ça sur internet. "On a développé Grisbee avec des algorithmes. On s'est appuyé sur le digital et les nouvelles technologies pour permettre à n'importe quel Français de bénéficier de n'importe quel conseil adapté et pertinent pour optimiser leur situation financière et patrimoniale", explique Maxime Camus, le directeur général et l'un des fondateurs de Grisbee, qui compte aujourd'hui une quinzaine de personnes.



"Nous avons des conseillers et c'est vraiment la complémentarité entre la machine et l'homme qui fait que Grisbee aujourd'hui, c'est un véritable succès", se félicite Maxime Camus. Actuellement, la tendance, c'est bien évidemment le calcul des impôts. "On s'était fixé pour objectif d'atteindre 100.000 utilisateurs d'ici la fin de cette année et au rythme actuel, ces 100.000 utilisateurs on va les atteindre dès cet été", annonce Maxime Camus.