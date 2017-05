WeWork : le co-working dans de grands lieux au cœur de Paris

publié le 10/05/2017 à 00:08

WeWork propose à la location des espaces de travail dans des lieux géants pour les startupeurs et les entrepreneurs. L'entreprise vient d'ouvrir un premier espace à Paris, rue Lafayette, et un autre est prévu dans le quartier du Marais. Mais WeWork existe aussi dans d'autres pays dans le monde, principalement aux États-Unis.



"Les avantages, c'est la flexibilité totale. Vous pouvez venir chez WeWork pour un mois et repartir. Vous pouvez arriver à trois ou à 500. Vous pouvez changer de taille de bureau tous les mois", explique Séverin Naudet, le directeur général de WeWork France. "C'est, à service équivalent, 25% moins cher que l'immobilier de bureaux traditionnel", affirme-t-il. Un prix moins cher rendu possible grâce à la mutualisation des services.

Le premier espace ouvert à Paris, rue Lafayette accueille ainsi 2.400 personnes et le suivant en accueillera 1.200. "Pour vous donner une idée, il y avait deux espaces à Londres en 2015, il y en a aujourd'hui 11 et il y en aura 20 à la fin de l'année", se félicite Séverin Naudet.