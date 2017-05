Karos l'appli qui propose le court-voiturage

publié le 09/05/2017 à 00:28

Karos, c'est une application de covoiturage entre son domicile et son lieu de travail. La solution pour ceux qui n'habitent pas juste à côté d'une gare de banlieue, où ceux qui doivent jongler avec les transports en commun. "Karos, c'est une application de court-voiturage, parce qu'on adapte le covoiturage aux trajets de courtes distances. On fait des trajets de 21 kilomètres environ", explique Olivier Binet, cofondateur de Karos.



L'application intelligente comprend les habitudes de déplacements de l'utilisateur : les horaires, l'itinéraire, les arrêts éventuels... et anticipe tous vos trajets. "Comme elle anticipe, elle vous trouve automatiquement tous les gens qui peuvent partager une voiture avec vous, pour aller au travail le matin ou pour rentrer le soir", précise-t-il.

"Ça permet d'avoir des nouvelles mobilités, des nouveaux axes de transport, dans les zones blanches qui sont loin des lignes structurantes du RER B et C. Ça créé un nouveau réseau de transport complémentaire", indique Olivier Binet.