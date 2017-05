Startups : la nouvelle génération veut se lancer

publié le 05/05/2017 à 00:27

De plus en plus, les jeunes veulent entreprendre. C'est le constat fait par Viviane de Beaufort, professeure de droit à l'école de commerce l'ESSEC et auteure de Génération #startuppeuse ou la nouvelle ère. "Il y a de plus en plus de garçons et filles qui veulent créer. On est à un taux d'à peu près 50%, on était à 20% il y a encore 5 ans, et autant de filles que de garçons, ce qui est plus encourageant", dit-elle.



De cette génération, de ces potentiels futurs entrepreneurs, l'enseignante analyse qu'ils "n'ont pas peur" mais aussi qu'ils constatent avoir "le dos au mur". "Ils n'ont pas le choix, alors quitte à y aller, autant y aller avec le fun, se donner les moyens et tenter le coup", résume-t-elle.

Et si la professeur de droit reconnaît "une vision, un vrai projet malin en général", à ces "startuppeurs", elle estime aussi que "très souvent, ils passent à côté, donc se mettent en danger, des aspects plus financiers, juridiques, administratifs". "C'est pour ça que les seniors, les experts, doivent les accompagner pour porter cette vision", ajoute Viviane de Beaufort.