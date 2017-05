Trusk propose de déplacer facilement et rapidement des biens imposants

publié le 02/05/2017 à 23:44

Pour déplacer un bien imposant dans des délais réduits, Trusk propose à tout un chacun de réserver un véhicule et les services d'un personnel recruté par l'entreprise. "Ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de vous mettre à disposition dans l'heure ou planifié, un véhicule utilitaire avec chauffeur, qu'on appelle trusker, plus un manutentionnaire si vous avez besoin de déplacer à deux personnes", explique Thomas Effantin.



Concrètement, si au cours de l'achat de mobilier "vous avez besoin de vous faire livrer immédiatement, on vous envoie simplement un camion" dans les délais fixés par le client, explique le PDG de l'entreprise. L'avantage, selon lui, c'est que lorsque "vous louez une camionnette chez IKEA, il faut donner une caution, il faut avoir minimum 23 ans, payer l'essence, puis ramener la camionnette".

L'intérêt de Trusk est alors "qu'il vous suffit d'aller sur notre site internet et ensuite commander immédiatement un Trusk à l'heure que vous souhaitez et à partir de ce moment-là, on vous envoie un véhicule avec un trusker ou deux truskers, des professionnels du transport qu'on sélectionne via la Trusk academy, qui est en interne", ajoute Thomas Effantin.