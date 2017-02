Microsoft France inaugure son nouveau campus à Issy-les-Moulineaux

INVITÉ RTL - Le président de Microsoft France, Vahé Torossian, présente ce nouveau campus.

par Bénédicte Tassart publié le 02/02/2017 à 00:19

Microsoft a inauguré le 1er février son nouveau campus, à Issy-les-Moulineaux, près de Paris. "On reste sur le même endroit mais on se remet à la forme moderne de la transformation numérique pour aider nos collaborateurs à mieux engager ensemble et pourvoir accueillir plus de clients encore", explique le président de Microsoft France, Vahé Torossian. Objectif affiché : 100.000 visiteurs par an. Les nouveaux locaux ont un "environnement presque plus proche de l'environnement personnel et familial qu'on pourrait retrouver à la maison", décrit Vahé Torossian.



Le président de Microsoft France se félicite que la hiérarchie ne soit pas visible dans la disposition des bureaux. "Très peu de personnes ont un espace de travail dédié", précise-t-il. Concrètement, les bureaux ressemblent à un open-space et quel que soit le métier des employés, ils peuvent bouger en fonction des projets sur lesquels ils travaillent. "Ça permet de créer un bien-être au sein des employés puisqu'on a encore été nommé entreprise préférée des employés", se réjouit-il.