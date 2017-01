REPLAY - Damien Valli présente Commentvendreseul.com, une plateforme d'aide à la vente de biens immobiliers de la part de particuliers.

Bien trop souvent, lorsqu'un particulier souhaite vendre son bien immobilier, il se retrouve confronté au dilemme suivant : passer par une agence immobilière et payer des frais conséquents, ou bien se débrouiller seul. La première facilite la tâche bien que plus onéreuse, la seconde demande du temps et du savoir-faire qui n'est pas nécessairement acquis. C'est entre les deux que Damien Valli et sa start-up Commentvendreseul.com comptent se placer. Et séduire de potentiels vendeurs. Cet ancien de la gestion de patrimoine a lancé sa plateforme en janvier 2016, à l'origine sur la région de Dijon, mais depuis, accessible dans toute la France. "Nous sommes l'opportunité entre la vente entre particulier et la vente par agence", explique-t-il au micro de RTL, soulignant que 80 % des Français sont "charmés" par le fait de vendre seul afin de réaliser des économies à l'origine. "Mais seul un sur cinq y arrive au final". D'où l'idée d'une plateforme de conseils et d'aide à la vente.



Vendre seul, "ce n'est pas une science complexe mais il faut pourtant respecter un certain nombre d'astuces", poursuit Damien Valli. "Faire des photos avec un smartphone et les mettre en ligne sur le plus grand site annonceur ne suffit pas". Grâce à un mode "freemium", Commentvendreseul.com offre gratuitement des guides, articles de blog et vidéos tutoriels afin de guider le vendeur dans sa démarche. "Cela passe notamment par des conseils sur comment savoir estimer son bien sur le marché, car dans huit cas sur 10, l'erreur que commettent les gens est de surestimer le bien ou de ne pas rester objectif", explique Damien Valli. Par la suite, il faut apprendre à réaliser des photos professionnelles, ou a rédiger une annonce correctement en tenant compte des mots clefs qui vont permettre à l'annonce de remonter sur le site.

Une offre mélangeant le payant et le gratuit

Bien sûr, Damien Valli et ses équipes proposent également des services payants, "avec une personnalisation, et un coaching pour la séance photo par exemple, ou on va prendre en charge la rédaction de l'annonce, et on va ensuite la multi-diffuser sur une trentaine de sites partenaires normalement réservés aux professionnels de l'immobilier". Le site peut également s'occuper de la gestion d'appels d'acheteurs potentiels, un peu à la façon d'une agence immobilière. La différence reste le prix. "Les forfaits vont de 59 à 1.099 euros selon la nature de la prestation".