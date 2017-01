Hellocare, appli santé connectée pour désengorger les urgences

INVITÉE RTL - Hellocare permet de mettre en relation des patients, qui ne sont pas en urgence absolue, avec des médecins et d'obtenir un avis médical.

31/01/2017

Comment éviter de se rendre aux urgences, quand bien souvent il n'y en a pas l'utilité. Mathilde de Rouzic lance avec un médecin, une application dédiée à l'e-santé : Hellocare. Une application qui permet de joindre immédiatement un médecin et d'obtenir un avis médical en quelques minutes. "Ça s'adresse essentiellement aux patients qui n'ont pas forcément une pathologie très compliquée, mais des gens qui ont des questions de santé ou qui ont ce qu'on appelle les petits bobos et qui ont besoin d'une réponse immédiate", explique Mathilde de Rouzic.



L'objectif de Hellocare est d'apporter une réponse aux utilisateurs, plutôt que de les laisser aller sur des forums internet, où les informations ne sont pas toujours fiables. "L'idée, c'est de désengorger les urgences, justement par les gens qui ne sont pas en situation d'urgence, qui vont s'adresser aux médecins qu'on leur propose sur la plateforme et qui vont laisser plus de place pour les personnes qui sont en réelle situation d'urgence", précise Mathilde de Rouzic.