Le président d'Atsuké présente cette nouveauté qui verra le jour le 6 février prochain à Rouen.

publié le 31/01/2017

Atsuké lance le 6 février prochain à Rouen le premier ticket de transport en commun par sms. Plus besoin d'acheter son ticket sur une borne ou sur un guichet. "J'ai un portable, je n'ai pas besoin de télécharger une application, je n'ai pas besoin de sortir ma carte bleue ou d'ouvrir un compte. J'envoie un sms et par retour de sms, j'ai mon ticket", explique Damien Bousson, président d'Atsuké.



Le montant du ticket est débité sur la facture mensuelle de son opérateur. Pour le moment, seul Free n'est pas partenaire, mais il devrait rejoindre l'aventure dans les semaines ou les mois à venir. Le sms que l'on reçoit contient toutes les informations relatives au trajet que l'on peut effectuer.



"On équipe les contrôleurs d'applications, qui savent automatiquement scanner le sms", précise Damien Bousson. L'avantage pour l'utilisateur, c'est que c'est très simple d'utilisation, "je n'ai pas besoin d'avoir un smartphone ou de connexion 3G".