Familib simplifie la vie des familles qui voyagent avec des enfants en bas âge

publié le 11/04/2017 à 00:44

C'est à partir de son expérience de papa qui n'arrivait pas à tout faire rentrer dans le coffre de la voiture que Frank Bréant à créé, il y a six ans, Familib. L'objectif est de simplifier la vie des familles qui voyagent avec des enfants en bas âge. Car dans cette situation, les problèmes sont nombreux car entre la poussette, le lit bébé et la valise, le coffre de la voiture manque rapidement de place. "Familib c'est un site internet de location de matériel pour enfant avec réservation en ligne", détaille Frank Bréant.



Les objets disponibles à la réservation sont nombreux. On trouve ainsi des poussettes, des sièges auto ou encore des tricycles. "C'est très simple, vous allez sur le site internet, vous réservez votre produit et vous le récupérez dans un point de retrait proche de votre lieu de destination", détaille Frank Bréant. Tous ces objets sont mis à disposition par Familib et non pas par des particuliers.

"Le premier intérêt de réserver chez Familib, c'est l'encombrement et le deuxième, c'est une raison économique. Pourquoi toujours acheter un produit et le stocker pour une utilisation occasionnelle ?", questionne Frank Bréant. Pour louer les articles, il faut débourser moins de 5 euros par jour par article.