Une application pour coacher les épargnants

publié le 07/04/2017 à 00:06

Créateur de Robin'Finance, plateforme de vente de produits financiers et de gestion de portefeuille personnalisée, Guillaume-Olivier Doré a également lancé Squirrel, "une application qui a pour vocation à coacher les jeunes" en matière d'épargne. Son objectif, selon Guillaume-Olivier Doré, est de "démocratiser l'épargne et de rendre l'épargne aux épargnants".



L'application Squirrel se connecte aux comptes en banque du particulier. "On ne va pas parler de leur argent, mais de la manière dont ils peuvent dépenser leur argent à travers des projets d'épargne, comme l'achat d'un téléphone ou un départ en vacances". Elle est basée sur une "intelligence augmentée qui comprend les comportements de consommateurs", explique Guillaume-Olivier Doré.

Selon lui, "l'offre d'épargne aujourd'hui n'est pas adaptée aux souhaits des Français". L'épargne totale de nos compatriotes représente la somme colossale de 44.500 milliards d'euros, soit deux fois la dette de la France. Face à une offre défaillante, les Français mettent donc leur argent "dans des assurances-vie ou de l'immobilier", poursuit-il, expliquant que l'application s'attache à définir le profil détaillé de l'épargnant pour pouvoir ainsi lui proposer les produits les plus pertinents en rapport avec sa situation financière et professionnelle.