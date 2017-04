Quand la littérature courte s'invite dans l'espace public

publié le 05/04/2017 à 01:12

ShortEdition est une plateforme communautaire dédiée à la nouvelle et à la littérature courte en général. "Le court, cela veut dire tout ce qui se lit en moins de vingt minutes", nous rappelle Isabelle Pleplé. Poésies, bandes dessinées et textes très courts sont ainsi à l'honneur au sein de cette communauté.



"Ces textes, pour les distribuer, nous avons trouvé une solution originale qui est un distributeur d'histoires courtes", explique-t-elle. "C'est une machine que l'on trouve dans un lieu public, un endroit où on ne l'attend pas. Cette machine vous propose trois boutons, correspondant au temps que vous souhaitez consacrer à votre lecture : 1 minute, 3 minutes ou 5 minutes".

Ce dispositif est totalement gratuit, puisque c'est "la puissance invitante du lieu public" qui finance ces distributeurs pour ses visiteurs. Les distributeurs sont connectés à la plateforme, sur laquelle se trouvent près de 73.000 oeuvres. "C'est la communauté qui écrit, et c'est la communauté qui choisit les meilleurs textes", poursuit Isabelle Pleplé. Entre 120 et 150 textes par jour sont soumis sur le site de ShortEdition, où les lecteurs peuvent donner leur avis et sélectionner ainsi les textes qui seront publiés.