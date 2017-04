Une application pour gérer plus intelligement votre argent

publié le 03/04/2017 à 23:56

Joan Burkovic nous explique que Bankin' est une application mobile "gratuite et entièrement sécurisée, directement connectée à votre banque et qui vous donne une visibilité parfaite sur votre argent". Elle permet notamment de pouvoir surveiller de façon précise l'état et l'évolution de vos dépenses sur des postes spécifiques comme l'alimentation ou le transport.



Bankin' vous prévient aussi en cas de situation à risque sur l'un de vos comptes, comme "un découvert ou une transaction anormalement élevée". "C'est un véritable tableau de bord pour piloter ses finances d'une meilleure manière", ajoute-t-il, estimant que l'application fait office de conseiller financier "intelligent et indépendant des banques".

95% des fonctionnalités de l'application sont entièrement gratuites, les 5% restant étant payantes, notamment si l'on souhaite y connecter des comptes professionnels d'entreprise. Interrogé sur la notion de confidentialité relative à ces informations, Joan Burkovic précise que "ce sont des algorithmes" qui apportent les informations à l'utilisateur, et pas les équipes humaines de la société. Bankin' est connectée au total à 350 banques et institutions dans quatre pays différents.