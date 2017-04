La location de voiture simplifiée

publié le 06/04/2017 à 00:14

Virtuo est un service de location de voiture 100% en ligne. "Virtuo, c'est une petite révolution. D'habitude, quand vous descendez d'un train ou d'un avion, vous devez vous rendre au comptoir d'une agence de location, faire la queue, signer des contrats en trois exemplaires avant de récupérer vos clés, puis faire l'état des lieux de la voiture", explique Thibault Chassagne.



Avec Virtuo, il suffit de s'inscrire, de scanner son permis de conduire, puis de réserver son véhicule. Il va ensuite être possible de télécharger une "clé digitale" qui va permettre d'ouvrir la voiture avec son téléphone. La commande d'ouverture est envoyée directement au véhicule par l'application mobile. L'état des lieux se fait directement, lui aussi, avec l'application en prenant soi-même des photos et en les enregistrant.

Un service qui ne concerne pour l'instant qu'un seul modèle de voiture et qui s'adresse principalement à des gens se déplaçant pour des motifs professionnels en semaine et à des résidents voulant partir en week-end ou à des touristes. Aujourd'hui, Virtuo est mis en place à Paris, Lyon et Nice et compte bien s'implanter dans d'autres gares et aéroports en France.