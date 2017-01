LE CHIFFRE DU JOUR - En France, 85% de la population a fêté l'Épiphanie. Au total, près de 30 millions de galettes de rois sont vendus et mangées entre le 26 décembre et fin janvier, soit une galette pour deux Français.

Les Français toujours aussi fous de la galette

par Johanna Guerra publié le 08/01/2017 à 09:30

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

En France, 85% de la population a fêté l'Épiphanie. Au total, près de 30 millions de galettes de rois sont vendues et mangées entre le 26 décembre et fin janvier, soit une galette pour deux Français. Qu'elle soit en forme de brioche ou feuilletée, les français en raffolent. Chaque année, 30 millions de galettes des rois sont consommées entre fin décembre et fin janvier, selon la Fédération des Entreprises de Boulangerie. Soit une galette pour deux Français.



Amateurs de régimes, passez votre chemin : la frangipane, ingrédient star de la galette, est une véritable usine à lipides. 100 grammes de ce mélange de crème pâtissière et de poudre d'amandes représente l'équivalent de 500 calories, soit un BigMac.



Dans ce gâteau se cache aussi, plus discrète et moins calorique, la fameuse fève. En France, la plupart de ces petites figurines en porcelaine sont fabriquées dans un petit atelier à Autreville, en Lorraine. Cette entreprise est une affaire de famille : c'est Christel et Muriel Nex, deux sœurs Vosgiennes, qui ont repris le flambeau de l'entreprise de leurs parents. Chaque année, elles fabriquent entre 40.000 et 50.000 fèves. "On n'a pas de machine : tout est fait avec nos mains. Donc si on veut garder la même qualité, on ne peut pas augmenter le volume" explique Christel dans L'Express.