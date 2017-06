publié le 26/06/2017 à 06:58

Faites l'expérience et tapez sur Google "vidange pas chère". En moins d'une minute, vous verrez s'afficher de nombreuse offres très bon marché sur de nombreux sites. Des offres vraiment alléchantes, puisqu'on en trouve à partir de seulement 29 euros. Seulement quasiment aucun détail n'est donné sur la nature de la prestation. Pour en savoir davantage, Auto Plus a mené l'enquête. D'abord, on y apprend que derrière les prix cassés ce sont bien souvent des garages indépendants, parfois d'agents officiels, qui font leur promo sur le Net.



Alors pourquoi leur tarif est-il si bas ? Certains, pour faire du trafic et retrouver des clients. D'autres ont passé des accords avec des fournisseurs pour avoir de belles ristournes sur les tarifs des huiles et des filtres, en échanges de grosses commandes. Mais attention le prix affiché vaut pour des huiles génériques. Autrement dit, dès que votre voiture a besoin d'une huile plus spécifique, le prix augmente. Cela peut être le cas pour un diesel, pour s'adapter au filtre à particules.

Après enquête, l'hebdomadaire souligne qu'il n'y a pas d'arnaque : le travail est garanti. C'est d'ailleurs une obligation pour tout pro qui a pignon sur rue. Si toutefois vous avez un doute, exigez une facture détaillée. Pour être certain que tout a été réalisé dans les règles de l'art et pour vous couvrir en cas de pépin, demandez à ce que figurent sur la facture la marque de l'huile, ses normes.