Toyota travaille sur les détecteurs de crises cardiaques au volant

Après le bracelet connecté qui mesure votre rythme cardiaque, voici la voiture qui prends votre pouls. Toyota est en train de plancher sérieusement sur le sujet via des chercheurs de l’université américaine du Michigan. L'idée est de surveiller au plus près l'état de santé du conducteur. Pour cela, le constructeur japonais utilise des capteurs capables de détecter, voire de prédire, une éventuelle crise cardiaque.



Ce sont des capteurs ultras-sensibles mais précis, pour ne pas déclencher une fausse alerte. Ils sont installés dans le volant, les sièges et la ceinture. Une fois le problème détecté, la voiture prendrait les commandes, pourrait se garer et alerter les secours automatiquement. À terme, avec l'arrivée de la voiture autonome, on peut même imaginer que votre voiture vous amène directement à l'hôpital.

Des drones pour sauver des vies

Des drones pourraient aussi nous sauver la vie en cas de crise cardiaque, pour acheminer en urgence des défibrillateurs. Cette ambulance 2.0, dix fois moins chère que le véhicule traditionnel, vient d'être testé en Belgique et en Suède. Les résultats sont encourageants. Après une alerte envoyée via SMS, le défibrillateur peut, en effet, arriver rapidement sur le lieu du malaise, sous le contrôle d’un pilote. Grâce à une caméra, il peut ainsi guider les témoins de l'incident. La victime peut alors recevoir les premiers soins.

Des minutes précieuses en cas de crise cardiaque. Une expérience suédoise a récemment déterminé qu’en milieu urbain, les drones arrivaient avant les secours traditionnels dans 32% des cas. Le chiffre a même atteint 93 % en milieu rural.