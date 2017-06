Dop lance des shampoings aux légumes

publié le 17/06/2017 à 09:28

Dop, connu pour ses shampoings et gels douche made in France, se lance dans les shampoings ... aux légumes ! À la betterave, par exemple. On connaissait les shampoings et les gels douche aux fruits ou encore à l'avocat. Il y a quelques années sont arrivés les produits à la madeleine ou au chocolat, "mais on voulait encore bousculer l'approche classique, explique la directrice Raphaëlle Sabran-Egasse, en restant sur le thème de la nourriture, créer de la curiosité".



Dop existe depuis 1934. À l'époque Eugène Schueller, un chimiste alsacien, invente le premier shampoing sans savon, avec des sulfates d'alcool gras qui moussent. Une véritable révolution qui a démocratisé l'hygiène en France. Eugène Schuller a aussi fondé l'Oréal. Sa fille et héritière n'est autre que la milliardaire Liliane Bettencourt. Dop s'appelait Dopal à l'époque et Dop appartient toujours au groupe l'Oréal, regroupé au sein du clan des marques franco-françaises, avec Mixa, Narta ou Cadum.

Trois usines en France

Dop, ce sont trois usines en France, à Saint-Quentin, Aulnay et Rambouillet. Rambouillet d'où sortent les shampoings et les gels douche. Rambouillet, dans les Yvelines, est même un site important pour l'Oréal, un fleuron qui a réduit sa consommation d'eau, son émission de déchets. Sa chaudière biomasse est approvisionnée par les déchets de la forêt de Rambouillet. Depuis peu, une aile destinée à la fabrication des flacons a été rajoutée. "On ne transporte plus de flacons vides", souligne Raphaëlle Sabran-Egasse. Terminé le ballet des camions. C'est à Rambouillet qu'est fabriquée la gamme aux légumes, une gamme qui a obtenu le label "origine France garantie", parce que les concombres et les betteraves viennent de France.

Sur les cinq shampoings les plus vendus en France, trois sont signés Dop. Le leader, c'est le fameux shampoing aux œufs qui date des années 70. Il s'en vend un toutes les quatre secondes dans l'Hexagone. "Dop, c'est une marque populaire, l'une des moins chères au litre, précise Raphaëlle Sabran-Egasse. Nous voulons être dans les salles de bains des classes populaires, nous sommes accessibles, représentatifs de la population française, c'est notre fierté, c'est notre raison d'être". Mais attention, vous ne trouverez pas de Dop à l'étranger, la marque ne s'exporte pas.