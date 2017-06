Découvrez le palmarès des patrons les plus riches en actions

et La rédaction numérique de RTL

publié le 15/06/2017 à 01:00

Ce mercredi 14 juin, le magazine économique Challenges publie le palmarès des chefs d'entreprises françaises les plus fortunés en termes d'actions. En tête, et il pèse en actions beaucoup plus lourd que ses confrères, le manager de Dassault Systèmes, Charles Edelstenne. Il détient à lui seul près d'1 milliard 300 millions d'euros en actions, c'est un record.



En deuxième position, mais très loin derrière le leader, arrive le très influent Maurice Lévy, qui vient de quitter son poste de président du directoire de Publicis Groupe. Il ne dispose "que" de 307 millions d'euros en actions. En numéro trois, se trouve un autre dirigeant de Dassault Systèmes : Bernard Charlès, qui détient 241 millions d'euros en actions.

Le patron du groupe d'installation électrique Legrand, Gilles Schnepp, et le PDG de L'Oreal, Jean-Paul Agon, ferment la marche du quinté de tête, avec respectivement 137 millions d'euros et 107 millions d'euros en action.